Sanitat decreta l’alerta per calor extrema a València i 33 comarques

La Comunitat Valenciana es prepara per al pitjor cap de setmana d’agost. Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor acabarà en gran i que demà dissabte s’esperen màximes de fins a 43 graus durant el dia i mínimes en alguns punts de la Comunitat Valenciana que no baixaran dels 30 graus. Per això, la Conselleria de Sanitat ha decidit ampliar l’alerta sanitària per l’onada de calor alta i extrema a València i altres municipis de 33 comarques.

Des del departament dirigit per Miguel Mínguez han tornat a posar l’accent principalment precisament en la persistència de la calor durant les nits i adverteixen que les previsions de l’Aemet indiquen que durant aquesta nit i tot el cap de setmana es tornaran a repetir les nits equatorials i fins i tot tòrrides, segons adverteix el departament de Miguel Mínguez.

En concret, l’alerta per calor extrema s’ha activat per a les comarques següents:

l’Alt Millars

l’Alt Palància

el Baix Maestrat

el Baix Segura

el Baix Vinalopó

el Vinalopó Mitjà

el Camp de Morvedre

el Camp de Túria

el Comtat

el Racó d’Ademús

la Vall de Cofrents-Aiora

els Ports

la Canal de Navarrés

la Costera

la Foia de Bunyol

la Marina Alta

la Plana Alta

la Plana Baixa

la Plana d’Utiel-Requena

la Ribera Alta

la Ribera Baixa

la Safor

la Vall d’Albaida

l’Alacantí

l’Alcalatén

l’Alcoià

l’Alt Maestrat

l’Alt Vinalopó

l’Horta Nord

l’Horta Oest

l’Horta Sud

la Serrania

València

Així mateix, s’esperen nits equatorials i tòrrides en municipis de l’Alt Millars, el Baix Maestrat, el Baix Segura, el Baix Vinalopó, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, el Comtat, la Vall de Cofrents-Aiora, el Vinalopó Mitjà, els Ports, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Plana d’Utiel-Requena, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor, la Vall d’Albaida, l’Alacantí, l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, l’Horta Nord, l’Horta Oest, l’Horta Sud, la Serrania i València.

La Conselleria de Sanitat ha fixat aquesta mesura davant de les prediccions realitzades dins del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana.