Venjança sense Antetokounmpo

Espanya es va cobrar la seua particular venjança contra Grècia, a la qual va guanyar a Madrid per 87-80, després de la derrota de dimarts a Atenes (86-70). Una venjança que, no obstant això, es va quedar a mig fer, sense la presència al WiZink Center de Giannis Antetokounmpo. L’estrela dels Milwaukee Bucks es quedava fora del partit, unes hores abans, per unes molèsties al genoll. El seleccionador grec, Dimitris Itudis, va decidir no córrer cap risc a tres setmanes de l’Eurobasket i, al migdia, va excloure el Greek Freak, com anomenen a Anteto en l’NBA, del roster per al segon duel contra Espanya.

Sense Giannis en el centre de la zona, el camí cap a la victòria es va aplanar per a la selecció espanyola. “La Família” va dominar el rebot i va fonamentar el triomf en els punts dels germans Hernangómez, especialment de Willy, màxim anotador local, amb 23 punts, i del jugador del València Basket Jaime Pradilla, amb 12. La selecció va oferir una imatge diferent de la que va mostrar a la capital hel·lena, on el poder d’Antetokounmpo va traure l’equip espanyol del partit molt prompte. Si, a Grècia, Espanya tenia un desavantatge de 18 punts (31-13) en el primer quart, aquest dijous, els pupils de Scariolo arribaven al primer descans marcant el ritme (22-21, m. 10). La renda es va ampliar a cinc punts en el moment de retirar-se als vestuaris (45-40, m. 20) i es va estendre per damunt dels deu entre el final del tercer quart i els inicis de l’últim, instants en els quals va brillar el treball de Pradilla. Una cistella, amb el suport del tauler, de Pradilla va posar Espanya deu a dalt (63-53, m. 27). I un tir en suspensió de l’aragonés va mitigar, poc després, la resposta grega (67-58, m. 28). Ja en els inicis de l’últim període, Pradilla esmaixaria la cistella per a augmentar l’avantatge (75-63, m. 32). Novament, l’anotació en la pintura del ‘4’ taronja, després d’assistència de Brown, mantindria a ratlla l’equip grec, ja sense cap esperança a dos minuts de la conclusió (83-73, m. 38). Fet i fet, el jove talent del València BC va segellar una magnífica segona part amb un total de 12 punts i quatre rebots, que li van valdre per a sumar deu crèdits de valoració al llarg de 22 minuts de joc. Tant Jaime Pradilla com Xabier López-Arostegui, els dos taronja en la selecció, van formar part del quintet inicial del seleccionador. No obstant això, l’aler de Getxo no va estar tan encertat com Pradilla. López-Arostegui es va quedar sense anotar en els quasi 12 minuts sobre el parquet. Això sí, les opcions d’estar en l’Eurobasket de tots dos jugadors taronja augmenten després dels descarts que va anunciar ahir el seleccionador. Abalde, per lesió, i Yusta redueixen el planter a 16.