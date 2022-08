Les ajudes de la Generalitat als autònoms comencen a pagar-se

Les ajudes a autònoms de 300 euros que ha articulat el Govern valencià per a pal·liar l'increment dels preus energètics a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna comencen a pagar-se hui dimarts, 16 d'agost.

"Sabem que no és suficient, que hi ha molts que ho estan passant molt malament per a arribar a fi de mes, però és l'ajuda que ens podem permetre com a Govern valencià", ha indicat el conseller d'Hisenda, Arcadi España, sobre aquestes ajudes.

Una vegada tancat el termini, seran més de 63.300 autònoms els que rebran ajudes directes de 300 euros -que sumen una quantia conjunta de 19 milions- que s'abonaran en un sol pagament i que els permetrà compensar, en part, l'escalada de preus de l'energia. Aquesta subvenció està oberta a tots els sectors econòmics i és, a més, compatible amb les ajudes de 200 euros del Govern central.

Quants autònoms han demanat les ajudes

Per províncies, València aglutina el 54 % de les peticions, amb 33.988 sol·licituds; Alacant el 33 % (21.159), i Castelló el 13 % (8.200 sol·licituds).

En el disseny de les ajudes, la Generalitat Valenciana ha tractat d'adaptar-se al màxim a les necessitats del sector i per això s'han mantingut diferents reunions en el marc de la Mesa de Diàleg Social, en particular amb les associacions i organitzacions més representatives d'interessos dels treballadors (l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) de la Comunitat Valenciana, la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA-PV) i la Unió d'Autònoms (UATAE)).

Hi ha molts autònoms que han d'utilitzar el vehicle privat, i altres que han vist pujar els preus de totes les seues matèries primeres com els hostalers, que han tingut un increment de preus de la cistella de la compra professional. Aquests són els més afectats, però les ajudes s'han ampliat a tots els sectors perquè la pujada és tan generalitza que n'afecta la pràctica totalitat.