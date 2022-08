Baixen un 1,1 % les persones arribades a Espanya de manera irregular

El total de persones arribades a Espanya de manera irregular fins al passat 15 d'agost suma 18.147, un 1,1 per cent menys que en el mateix període de 2021, si bé la xifra ha pujat entre els que van arribar a les costes canàries, així com Ceuta i Melilla, en aquest cas per via terrestre.

Són xifres que s'extrauen de l'últim balanç quinzenal publicat aquest dimarts pel Ministeri de l'Interior, amb dades que abasten des de l'1 de gener al 15 d'agost, i que mostren que la majoria dels immigrants que van arribar a Espanya de manera irregular ho van fer per via marítima: 16.378, 678 menys que en el mateix període del passat any, quan en van ser 17.056.

Si en 2021 van arribar 1.100 embarcacions, enguany ho han fet 838, és a dir, un 23,8 % menys.

A la Península i Balears han sumat 5.885 persones, 2.361 menys que l'any anterior, quan en van ser 8.246 (-28,6 %).

Sí que han pujat les persones que han arribat a Canàries de manera irregular en passar de 8.222 l'any passat a 10.347 enguany, i que representen un 25,8 % més.

De les 218 embarcacions que van arribar llavors el número s'ha incrementat fins a les 229 en 2022 (un 5 % més).

Han baixat les xifres de les arribades irregulars per mar a Ceuta un 90,3 %, però no de les persones que ho han fet a Melilla per la mateixa via i que l'any passat no van sumar-ne cap: en aquesta ocasió n'han sumat 89.

Per via terrestre a les dues ciutats autònomes han accedit de manera irregular 1.769 persones davant de les 1.294 del passat any, la qual cosa suposa un 36,7 % més.

En concret, a Ceuta han arribat irregularment per terra 641 persones, un 59,9 % més que en el mateix període del passat any, i a Melilla, 1.128, un 26,3 % més.