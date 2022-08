Els plàstics contra la pluja s'eternitzen a la Llotja

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, va cridar ahir l'atenció sobre la imatge «d'abandó» que presenta la Llotja ara més visible des de la reurbanització i conversió en zona de vianants de les places de Bruges i el Mercat a causa de la presència d'uns plàstics blancs que es van col·locar en la coberta fa tres mesos, després d'un episodi d'intenses pluges.

Les lones que es van col·locar en la coberta del monument per a evitar l'entrada d'aigua al sostre del saló Daurat, pendent de restaurar, i al saló Columnari «segueixen allí», segons va advertir ahir Giner, qui va confiar que el problema se solucione abans que arriben les pròximes pluges de tardor i la temuda DANA.

La regidora de Cultura, Gloria Tello, per la seua banda, va explicar que l'ajuntament ja ha aprovat la proposta d'intervenció per a reparar les cobertes i ara està esperant el vistiplau de la Generalitat per ser la Llotja patrimoni de la humanitat.

La deterioració de les cobertes de la Llotja no va ser l'únic element sobre el qual va cridar l'atenció Giner, que va recordar que s'han complit tres anys des de la presentació de la restauració del paviment gòtic de la torre de la Llotja sense que l'espai, sobre el qual es va col·locar un vinil protector que reprodueix el paviment original per a permetre les visites, s'haja obert.

Giner va demanar a l'ajuntament més sensibilitat amb la joia del gòtic civil que manca de diners en els pressupostos municipals per a arreglar les deficiències del saló daurat, un dels espais als quals es va donar protagonisme, amb un complet estudi del cassetonat, l'any passat coincidint amb la celebració del 25é aniversari de la declaració de la Llotja com a patrimoni de la humanitat per la Unesco. Giner va reclamar a Ribó la reparació del sostre i l'obertura de la torre», al mateix temps que va rebutjar «excuses» com que l'escala de caragol per la qual s'hi puja no és accessible. «No es diferencia massa de la de les Torres de Quart, que resulta que sí que està oberta».

La regidora de Cultura va replicar que la torre està oberta per a grups reduïts de no més de 20 persones, i que per tant es pot accedir a l'espai si es concerta una visita.