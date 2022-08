La Llacuna segueix desallotjada sense que el foc haja arribat a Vilallonga

L'accés a la urbanització de La Llacuna, a la localitat saforenca de Vilallonga, segueix prohibit. Els serveis de coordinació d'emergències mantenen el desallotjament decretat ahir per als 400 habitatges que hi ha en aquesta zona, que en el moment de l'eixida estaven ocupats per unes 1.000 persones. L'ajuntament, a través de les xarxes socials, manté informats els veïns i les veïnes.

En aquests moments, i després que durant la nit canviaren les condicions meteorològiques, el foc no ha arribat al terme municipal de Vilallonga. L'alcalde, Román Garrigós, ha explicat a Levante-EMV que durant el matí la situació ha sigut millor que anit. "A última hora el fum estava molt condensat i a penes deixava respirar, però ara mateix no es veu gens de fum a la Llacuna i hi ha una tranquil·litat relativa", indicava des del mateix alt de la Llacuna.

Com ja es preveia, l'ajuntament no ha hagut de fer cap reallotjament pel fet que la immensa majoria dels habitatges que es troben a la urbanització són segones residències. "L'incendi segueix en els mateixos punts d'ahir a la nit, sense risc llevat que canvie el vent, però estan els equips d'extinció treballant en aquesta zona, per aquests motius els demanem la seua col·laboració no accedint a La Llacuna", indiquen des de l'ajuntament a través de les xarxes socials.