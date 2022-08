Paiporta celebra el seu tradicional concert de Sant Roc

La plaça del mercat de Paiporta ha tornat a acollir el tradicional concert de Sant Roc, enguany a càrrec de la Unió Musical del municipi, com a part dels actes programats amb motiu de les festes populars de la localitat.

L'edició d'enguany ha recuperat el seu emplaçament habitual a la plaça del mercat. Centenars de paiportins i paiportines s'hi han donat cita per a gaudir d'una nit de música en què, entre les peces interpretades, van sonar cançons reconegudes, com per exemple "Copacabana", i altres de la música tradicional, amb dolçaina i tabalet, com "Enderivell".

L'alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, i la regidora de Cultura, Esther Torrijos, donaven la benvinguda a la població allí congregada, agraint el gran esforç que s'ha fet des de tots els àmbits de la societat local per a organitzar unes festes molt esperades, que la població està acollint amb molta il·lusió.

"Estic ací envoltada de molta gent que fa gran Paiporta: la Unió Musical, personal de l'ajuntament i espai, festers i festeres, associacions i tots els paiportins i paiportines que poseu sempre de la vostra part pels altres i el vostre poble. Sou els que doneu vida al municipi i teniu tot el nostre agraïment", manifestava l'alcaldessa.

Per la seua banda, la regidora de Cultura manifestava "la gran il·lusió amb què tot el personal de l'àrea ha organitzat aquestes festes, perquè siguen per a tothom, recuperen la germanor, l'alegria i les tradicions".

La clausura d'aquest acte tan significatiu, amb l'himne de la Comunitat de Valenciana com a peça final, va servir per a acomiadar el director de l'agrupació, Josep Iborra, que, després de sis anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical, tancava cicle amb aquest concert.