"És terrible. Aquestes muntanyes són la nostra vida i mai més les tornaré a veure verdes"

A Josefa, veïna de Benialí, un dels pobles desallotjats, se li inunden els ulls de llàgrimes. «Fill, jo mai tornaré a veure aquestes muntanyes verdes. Són la nostra vida. Hem conegut aquest preciós paisatge. I ja no existeix. El foc l'ha destruït». Aquesta veïna, ja d'avançada edat, afirma que ella morirà abans que reverdisquen els boscos de la Vall de Gallinera que ara estan calcinats. «Ens comenten que les cases sí que s'han salvat del foc. Però la muntanya també era la nostra casa. Sentirem una tristesa enorme quan ho vegem tot arrasat».

Aquesta veïna destaca la solidaritat dels que atenen l'alberg habilitat a Pego per als desallotjats. «S'estan portant de meravella. S'han preocupat de nosaltres durant tota la nit. Però no hem pogut dormir. Tenim el cap allí».

Rosa, també veïna de Benialí, assegura que mai es podia imaginar que un foc causara «tanta maldat». «Hi ha hagut altres incendis. Els han apagats de seguida. Però açò és un desastre enorme. Estàvem a casa amb la família i vam sentir els trons. Un dia després vam haver de deixar la nostra casa. Ningú sap quan hi podrem tornar. En tenim per a dies».

Els veïns desallotjats deixen les seues cases en estat de xoc. «Clar que ens angoixa. Tenim el foc a tocar del poble», va indicar Ferran Nadal, veí de Tollos, mentre deixava junt amb la seua dona sa casa. Dos agents de la Guàrdia Civil i l'alcalde van anar casa per casa per a avisar a tots que les flames baixaven des de la muntanya cap a aquest xicotet municipi, que a l'estiu bull de vida (els veïns hi tornen a passar les seues vacances). «Ens han avisat aquest matí perquè ens preparàrem per a un possible desallotjament. Ara (vora les 15 hores) ja han tocat a la nostra casa i ens han dit que ens n'hem d'anar ràpidament».

A Ferran, no obstant això, no el sorprén aquest incendi. «Cada estiu pense: l'hem passat sense focs. Però aquest ja no ha pogut ser. No es neteja la muntanya. Tard o d'hora, això anava a passar».

«El foc ha destrossat la meitat de la Marina Alta. És una tragèdia», afirma Carmen, una veïna de Castell de Castells que observa des del carrer com les flames s'acosten al seu poble.

«Aquest incendi ha destruït el pulmó verd de la Marina Alta», assegura l'alcalde de la Vall d'Alcalà, Pablo Martínez, que va assenyalar que aquest foc ha sigut una espècie de tempesta perfecta. «Va ploure molt a l'abril. Va créixer la vegetació de manera explosiva i després va arribar la calor i tot s'ha assecat. A més, hi ha camps que s'han deixat de cultivar i estan abandonats. Aquestes circumstàncies eren pólvora».