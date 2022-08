Aparcar a Russafa serà més difícil per als no residents des de setembre

L’Ajuntament de València avança en el seu pla per a posar en marxa noves restriccions per a aparcar a Russafa a partir de setembre amb l’objectiu últim de traure el màxim trànsit rodat dels carrers de la ciutat, com va reiterar la setmana passada el mateix alcalde Joan Ribó. A la primeria del mes pròxim es durà a terme la reorganització de l’estacionament en superfície en aquesta barriada de l’Eixample, de manera que només els veïns del barri podran estacionar a les places verdes. A més, els residents tindran ús preferencial, en les denominades places taronja, que durant el dia també poden usar els conductors de fora del barri després de fer-ne el pagament.

Per al veïnat, l’ús de les places verdes i taronja costarà 86,20 euros a l’any i 7,18 al mes. La resta de conductors podran estacionar en les zones blava i taronja des de 0,55 i 1,10 euros, respectivament, els primers 25 minuts, fins a 1,70 i 3,30 euros per l’estada màxima de dues hores.

La remodelació de l’aparcament en superfície que realitzarà el servei de Mobilitat Sostenible suposa convertir part de les places lliures i gratuïtes —les blanques de tota la vida— en places d’ús exclusiu-preferencial per al barri, per la qual cosa ha rebut crítiques de l’oposició i de sectors com l’hostaleria i el comerç, que entenen que es limita l’accés al públic als establiments de la zona. Per tant, abans no es pagava per aquestes i ara sí que caldrà fer-ho com ocorre al carrer Literat Azorín, que il·lustra aquesta informació.

Mentrestant, el ritme d’obtenció de les targetes necessàries per a aparcar a Russafa va molt lent. Tal com va anunciar el mateix regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, a final de juliol, només 222 veïns disposaven ja d’aquesta targeta que es col·loca en el cotxe en un lloc visible perquè la Policia Local no multe el vehicle, una vegada està aparcat en la via pública. No obstant això, segons dades de 2021 de l’Oficina Municipal d’Estadística, a Russafa hi ha prop de 9.800 contribuents de l’impost de circulació. Per tant, dels milers de titulars d’un vehicle de motor censat a la barriada, només una minsa part té el permís tramitat per a poder-hi estacionar.

Segons ha explicat Grezzi, amb aquesta reformulació de l’aparcament a Russafa es vol prioritzar els residents, rebaixar el nivell de soroll i facilitar el descans nocturn dels veïns. Mentre que els no residents només poden estacionar per breus períodes en horari comercial. A més, la zona blava es concentra en tot el carrer Russafa i la perifèria del barri. A la nit, es fixa l’exclusivitat residencial nocturna a l’interior i es manté la rotació en el perímetre. Com a resultat de les noves polítiques impulsades pels governs de Ribó, el districte de l’Eixample ha perdut des de 2015, més de 2.000 places d’aparcament a la via pública, siga en zona blava de pagament, o lliures i gratuïtes.

En general, a partir de setembre, l’estacionament en zona blava a Russafa sumarà 520 places d’ús lliure amb pagament previ. Aquesta àrea de l’ORA s’establirà en el perímetre del barri i en la seua artèria comercial principal (el carrer Russafa). A excepció d’aquesta última via, l’estacionament de zona verda exclusiu residencial (334 places) es concentrarà als carrers Cadis i Pintor Salvador Abril (totes dues incloses) i Centelles, Maties Perelló i Regne de València. També serà verd l’estacionament dels carrers General Sant Martí i Alacant.

L’àrea taronja constarà de 1.043 places. Els residents hi podran estacionar lliurement i amb exclusivitat en horari nocturn, i podran utilitzar-la mitjançant pagament previ la resta d’usuaris en horari comercial. També es pintaran de taronja els carrers Dénia, Sueca, Puerto Rico, Buenos Aires, Literat Azorín, Pere III el Gran, Doctor Sumsi, Lluís de Santàngel o Duc de Calàbria. De la mateixa manera, els carrers Alcoi, Castelló i Sogorb, a l’entorn de la plaça de bous, també seran taronja. Les places d’estacionament per a residents sumen 1.377 (334 verdes + 1.034 taronja), i les no exclusivament residencials diürnes, 1.563, tot i que passen a 520 en la perifèria del barri (zona blava) en horari nocturn.