Alerta groga per pluja i graníssol a València i Castelló

Les nits sufocants s’acaben. Almenys de moment. A partir de hui, les temperatures nocturnes baixaran dels 25 graus i arribaran fins i tot als 21 o els 22 graus en ciutats com València o Alacant. En zones de l’interior de la Comunitat Valenciana, a més, tornarà la fresca. El motiu: “una massa d’aire fred des de l’Atlàntic, associada a un tàlveg, que anirà travessant la Península i les Balears i deixarà un descens generalitzat de les temperatures”. Així ho explica Samuel Biener, investigador i divulgador en el Laboratori de Climatologia de la Universitat d’Alacant (UA).

“Sembla que en la segona meitat de la setmana no tindrem nits equatorials a la costa”, confirma l’expert. Tot i això, no descarta que se’n puga produir alguna més en el que queda d’agost. “N’hi pot haver alguna més si tenim una altra ponentada, sobretot a la costa, o si se’ns acosta una altra massa d’aire molt calent procedent del nord d’Àfrica. Malgrat que la mar haja baixat de temperatura, encara continua sent molt alta”, assegura.

El que sí que s’espera hui són tempestes “que podrien ser fortes a València i Castelló precisament pel pas del tàlveg”, apunta. En aquest sentit, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) té actius per a demà avisos grocs des de les 14 hores per precipitació acumulada en una hora de 20 mm i tempestes amb probabilitat de granissol a Castelló i València.

De moment, ja s’ha produït el primer descens en el mercuri. Encara que lleuger. Després d’una primera quinzena d’agost tan càlida, amb els termòmetres batent rècords en diferents estacions meteorològiques i amb vent de ponent, “la temperatura ha baixat dos graus respecte al dijous de la setmana passada i pot descendir encara un poc més si tenim inestabilitat”, detalla Biener.

Un respir “temporal”

De fet, des d’Aemet assenyalen que el dia més càlid de la setmana va ser ahir. “La tendència és a descendir a valors normals de mitjan agost entre hui i dijous, amb temperatures d’uns 30 graus a la costa i 35 a l’interior. Així estarem tota la setmana”, precisa José Ángel Núñez, responsable de Climatologia en l’agència meteorològica a la Comunitat Valenciana.

Un respir, de moment “temporal”, però després del qual no es preveuen “temperatures tan extremes” com les que s’han registrat en els últims dies. “Les previsions assenyalen que la setmana que ve, segons vagen passant els dies, les temperatures tendiran a pujar”, indica Biener.

Ahir les màximes encara fregaven els 40 graus en alguns punts de la Comunitat Valenciana. A Xàtiva es van registrar 39,9 graus, mentre que divendres passat la localitat batia el rècord de temperatura a la Comunitat Valenciana i Espanya amb els 45 graus anotats en l’estació meteorològica. Per davall, Ontinyent va arribar dimarts els 38 graus; Llíria, 37,3; Orihuela, 37; Elx i Carcaixent, 36,9; Bicorp, 36,6; i Novelda, 36,2.

Per al dia de hui, l’Aemet preveu “ruixats i tempestes durant la segona meitat del dia, excepte a la meitat sud d’Alacant”. A més, a últimes hores de la vesprada “entrarà vent de component nord moderat amb possibles intervals de fort en zones litorals”.