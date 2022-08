Els incendis de Bejís i la Vall d’Ebo devoren 15.000 hectàrees i obliguen a evacuar 2.000 persones

Els incendis de la Vall d’Ebo i Bejís han devorat ja més de 15.000 hectàrees i han obligat a l’evacuació de més de 2.000 persones. És el balanç que n’ha fet aquest dimecres el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió del Cecopi (l’òrgan de coordinació contra els incendis forestals), en què ha indicat que són més d’un miler de persones i 50 mitjans aeris els que treballen per a l’extinció del foc.

Puig ha assenyalat que el comunicat meteorològic és “molt negatiu” al matí, amb un vent canviant, tot i que ha situat l’“esperança” en el fet que de vesprada es puguen produir pluges i tempestes. “Ajudaria de forma molt positiva”, ha indicat el cap del Consell, “el que necessitem és apagar el foc”.

De fet, va ser el vent durant la nit de dimarts a dimecres el que va provocar un “canvi absolutament imprevist” en el cas de l’incendi de Bejís. Així, ha assenyalat que quan va abandonar el Lloc de Comandament Avançat a les 12 de la nit “no hi havia previsió que es traslladara el vent cap a Sacañet”, però va ser a les dues de la matinada quan hi va haver una “disrupció” del vent que va canviar de direcció i va provocar l’evacuació d’aquesta localitat. També ha indicat que està afectant ja el terme municipal d’Alcublas, a la província de València.

L’incendi de Bejís ha consumit ja prop de 4.000 hectàrees i té un perímetre molt ampli, de 50 quilòmetres, “que fa molt difícil controlar-ho tot per mitjans terrestres”. En aquest cas, Puig ha indicat que estan “pendents de l’evolució de l’autovia A-23”. De moment, ha dit, “no hi ha cap afecció directa”, però si es dirigira cap a aquesta, “caldria prendre les decisions oportunes”.

En aquest incendi es va viure dimarts de vesprada una de les situacions més perilloses: la d’un tren que es va veure envoltat per les flames i va haver de fer marxa arrere. D’aquest, ha indicat que les decisions de tallar o no el trànsit “correspon a la direcció tècnica de l’incendi” i que Renfe ha obert una investigació. Així, ha expressat que tot sembla indicar que la conductora “va actuar d’una manera correcta i preventiva, autoritzada pels seus comandaments tornar cap a Sagunt i cap a Caudiel” i que la situació està “judicialitzada”. En aquest, diverses persones van resultar ferides per cremades. Entre elles, la més greu és una dona de 58 anys que segueix ingressada per cremades.

Sobre les evacuacions, el cap del Consell ha indicat que l’important és “la seguretat de les persones que no tenen un altre domicili o que necessiten algun suport social”. Així, de les 2.000 persones evacuades, hi ha un centenar de persones que estan als albergs habilitats per Creu Roja. “El més important en aquest incendi i en la resta és la garantia de seguretat de les persones, moltes de les evacuacions són preventives”, ha afegit al mateix temps que ha assenyalat que en aquesta seguretat també està evitar respirar fum.