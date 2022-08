L’EOI Virtual s’estrenarà a la tardor amb diversos nivells d’anglés i valencià

L’EOI Virtual començarà a funcionar aquest curs. Les escoles oficials d’idiomes (EOI) dependents de la Generalitat Valenciana oferiran a partir de la tardor classes en línia, a més de les presencials en les diferents seus de tota la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Educació ha creat la nova ‘marca’ EOI Virtual per a denominar l’oferta a distància que, aquest primer curs, comprendrà diferents nivells d’anglés i valencià, com ja va avançar Levante-EMV. Ara, la Conselleria informa que en anglés s’oferiran els nivells A2, B1, B2 i C1 (tots menys el C2), mentre que en valencià seran els estudis més elevats (B2, C1 i C2). Es tracta dels dos idiomes i títols més demandats pels estudiants, sobretot per motius laborals.

L’admissió i la matrícula es faran durant el mes de setembre, si bé fonts del departament expliquen que, abans, han d’aprovar-se les instruccions d’inici de curs d’aquest nou servei, en la taula amb els sindicats. Una vegada estiga això definit, expliquen que s’informarà de les dates d’inscripció, el nombre de places de cada nivell i el calendari de les classes. A més dels nivells de valencià i anglés que s’oferiran, també s’ha donat a conéixer que els cursos curriculars en línia tindran un total de 120 hores a l’any.

Les classes per Internet seran cursos d’un total de 120 hores i s’ofereixen a la ciutadania en general

Aquesta formació a distància s’implanta per primera vegada per a la ciutadania en general, però la Conselleria ja ha treballat amb aquest model: el professorat de col·legis i instituts ja tenia classes en línia d’idiomes des de fa tres anys (a través del pla PIALP, per a facilitar l’acreditació lingüística que se’ls exigeix); i en 2021-2022 també hi ha hagut oferta en línia, en substitució dels tradicionals cursos de That’s English!. Aquests dos últims casos també s’integraran en l’EOI Virtual.

Formació més flexible

Com va publicar aquest periòdic, Educació crea aquesta oferta en línia amb la voluntat de facilitar una formació més flexible i que facilite la conciliació —tant laboral com familiar—, tenint en compte, sobretot, que l’alumnat de les EOI és major de 16 anys i són, la majoria, persones treballadores.

Així mateix, els cursos a través d’Internet poden beneficiar habitants de zones sense una escola d’idiomes o un aulari a prop o que no impartisquen un nivell concret.

Així, amb aquesta nova aposta —que afirmen que és “un nou enfocament en l’ensenyament oficial d’idiomes”— tant l’alumnat com el professorat s’evita desplaçaments fins a les aules. La seu administrativa de l’EOI Virtual, al principi, estarà a Castelló de la Plana, i per a dins de dos cursos, en 2023-2024, la Conselleria també preveu oferir francés i alemany en línia.