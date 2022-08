Quatre ciclistes valencians en La Vuelta

La Vuelta a España, que arranca aquest divendres, tindrà quatre representants del ciclisme valencià en l’escamot, ja que als ja confirmats, Juan Ayuso (UAE Emirates) i Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), s’han sumat Óscar Cabedo i Manuel Peñalver, que han entrat en la llista del Burgos BH de Jorge Azanza.

Els dos compartiran equip amb Jetse Bol, José Manuel Díaz Gallego, Jesús Ezquerra, Ángel Madrazo, Dani Navarro i Ander Okamika, en la que serà la cinquena participació de l’equip burgalés en la Vuwlta a España, que arranca des d’Utrecht (els Països Baixos) aquest divendres amb una contrarellotge per equips.

Manuel Peñalver ve de disputar la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Castilla y León, la Volta a Catalunya i la Volta a la Comunitat Valenciana, en la qual va acariciar una victòria d’etapa en la quarta jornada. La d’ara serà la seua primera participació en una Vuelta a Espanya.

Óscar Cabedo, per la seua banda, sí que té experiència en la gran ronda espanyola i, de fet, va acabar l’anterior edició el 19é de la general, tot un èxit per al d’Onda, que un any abans va ser l’únic valencià en La Vuelta.

Joan Bou va ser una de les revelacions de l’anterior edició de la Vuelta a España i Juan Ayuso (nascut a Barcelona però format i resident a Xàbia) s’estrenarà en una gran volta per etapes amb tot just 19 anys, després d’haver guanyat ja la seua primera carrera professional en el circuit de Getxo i d’haver renovat fins a 2027 amb l’equip liderat per Tadej Pogacar.

Curiosament, tres dels quatre valencians competiran també en la lluita pel mallot al millor jove de la Vuelta, ja que Juan Ayuso correrà amb 19 anys i Manuel Peñalver i Joan Bou tenen 23 i 25 respectivament.

Més estreles

D’altra banda, el britànic Chris Froome (Israel Premier Tech), quatre vegades guanyador del Tour i dos de la Vuelta, prendrà l’eixida per huitena vegada en la ronda espanyola, mentre que en l’Astana ho faran l’italià Vincenzo Nibali, vencedor de la Vuelta 2010 i el colombià Miguel Ángel López.

Per primera vegada des de 2018, Chris Froome, de 37 anys, farà dues grans voltes en una mateixa temporada, encara que els galons de l’equip els portarà el canadenc Michael Woods.

Per la seua banda, l’Astana acudirà a la Vuelta amb la basa principal de Miguel Ángel López, que als 28 anys afronta la seua sisena experiència. Va ser tercer en 2018 i arriba després d’una retirada en el Giro i un tercer lloc en la Vuelta a Burgos.

Vincenzo Nibali s’acomiadarà de la Vuelta, prova en la qual es va imposar en 2010. El ‘Tiburón’, amb 37 anys, tractarà de fer valdre la seua classe i experiència per a aconseguir almenys un triomf d’etapa.