El risc extrem d’incendis porta a suspendre la marxa al Garbí

El risc extrem d’incendis forestals decretat hui pel Centre de Coordinació d’Emergències en tota la Comunitat Valenciana ha portat l’Ajuntament d’Estivella a suspendre la marxa nocturna al Garbí que havia previst per a aquesta nit dins del programa de les festes patronals.

Al voltant de cent persones s’anaven a donar cita en aquesta marxa que ascendeix fins al cim per una senda de la muntanya i després torna a baixar per la carretera després de reposar forces amb orxata i fartons.

No obstant això, l’Ajuntament ha preferit “evitar qualsevol situació que poguera posar en perill” aquesta emblemàtica zona de la serra Calderona, com explicava a Levante-EMV el seu alcalde, Rafa Mateu. “Això va també en la línia de la resolució de la Conselleria de la setmana passada d’evitar activitats fins i tot esportives als parcs. Allò va ser per l’onada de calor, però ara l’alt risc d’incendis també ens fa ser previnguts”, deia assegurant que, amb l’actual situació, ja serà el diumenge 25 de setembre quan es farà una altra marxa d’aquest tipus, com estava previst, però en aquesta ocasió, de dia.