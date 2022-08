El TSJ suspén cautelarment l’ensenyament per àmbits en 1r d’ESO

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordat la suspensió cautelar de l’article 11.3 del Decret de 5 d’agost del Consell, per la qual cosa deixa sense efecte l’agrupació obligatòria per àmbits de coneixement en 1r d’ESO, a tres setmanes que comence el curs.

L’alt tribunal ha dictat aquesta mesura cautelaríssima en una interlocutòria emesa ahir, perquè aprecia especial urgència, ja que les classes comencen el pròxim 12 de setembre. La decisió de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa arriba arran d’un recurs d’UGT Serveis Públics del País Valencià, “amb la finalitat d’evitar els perjudicis derivats” de l’aplicació del decret en el cas que, finalment, la sentència fora estimatòria, diu el tribunal.

El decret afectat estableix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, amb l’arribada de la Lomloe i, entre altres mesures, fixa per al primer nivell de Secundària l’organització per àmbits de manera obligatòria, a diferència dels altres cursos, en els quals aquesta és voluntària i s’implanta si ho decideix el professorat.

Els àmbits consisteixen en l’agrupació de dues o tres assignatures amb una certa afinitat en grans àrees de coneixement, com ara sociolingüística i cientificotecnològica, i els centres ja han treballat així els dos últims anys en 1r d’ESO, encara que part del professorat hi és contrari.

El sindicat explica que aquesta decisió judicial només suspén cautelarment l’obligació i imposició generalitzada en tots els centres educatius de treballar per àmbits en 1r d’ESO, però no impedeix que els centres, el professorat i els equips docents que ho consideren puguen impartir així les seues matèries. De fet, així apareix també en la llei estatal.

El jutge no entra en el fons de la qüestió —sobre si es pot o es deu obligar—, però sí que argumenta que pren la decisió per “la immediatesa i la urgència de temps amb què s’imposa aquesta mesura”. I és que, tot i que els centres ja coneixien la mesura, la nova llei educativa ha obligat a renovar la legislació autonòmica, que inclou aquesta qüestió dels àmbits i que no es va publicar en el DOGV fins al 5 d’agost. Fins ara, l’obligació es va dictar a través de les instruccions d’inici de curs, no amb els currículums.

Dos cursos de queixes

Els àmbits no són nous. La Conselleria d’Educació va implantar aquesta organització obligatòria fa dos cursos, en 2020-2021, després del confinament, amb l’objectiu de facilitar la transició de l’alumnat de Primària a Secundària en un context complex. Es va mantindre en el ja finalitzat 2021-2022 i es preveia que també en el 2022-2023 que està a punt de començar.

No obstant això, va ser una decisió que mai va agradar els sindicats, que des del principi han criticat que vinga “imposada”. Entre altres arguments, explica que en els àmbits, professorat que és especialista d’una matèria ha d’impartir, també, ensenyaments que no domina o per als quals no està prou preparat, perquè la codocència (dos professors en la mateixa aula) no ha arribat a tots els centres.

De fet, a més del recurs d’UGT —que estava sospesant una vaga per a setembre—, Stepv i ANPE també havien recorregut el decret, publicat en període estival.

El sindicat CC OO, per la seua banda, va demanar el juny passat una “valoració” real del funcionament dels àmbits en 1r d’ESO i dades de quants centres han optat per treballar amb les matèries agrupades en 2n d’ESO, nivell voluntari; i hi va haver professorat que va crear la Plataforma de Docents “No als Àmbits Imposats”, que va presentar signatures en contra a la Conselleria. Així mateix, CSIF va protestar davant de la seu de la Conselleria i també havia fet una denúncia.

Autonomia organitzativa

Ara, UGT —que també havia presentat una queixa davant del Síndic de Greuges— considera que la Conselleria “ha de complir de manera immediata la decisió judicial, ja que amb aquesta suspensió es restableix el dret de l’alumnat a rebre una educació de qualitat, del professorat a impartir les matèries de les quals és especialista i per a les quals està degudament qualificat i dels centres educatius a la seua autonomia organitzativa i pedagògica”.

“UGT sempre ha rebutjat l’agrupació forçosa de matèries”, recorden, i defensen, com altres sindicats, “que els àmbits siguen voluntaris i que es donen bones condicions laborals (sense reducció de plantilla) per als qui decidisquen treballar d’aquesta manera”.

El sindicat, a més, creu que hi ha hagut “menyspreu a la voluntat de la comunitat educativa” per part de l’Administració i critica que la Conselleria “ha retardat l’aprovació i publicació d’aquesta norma fins a ben entrat el període vacacional, la qual cosa evidencia una falta de respecte i serietat cap a tota la comunitat educativa”.

La Conselleria té tres dies per a al·legar i ha confirmat a Levante-EMV que ho recorrerà.