Canet ja pensa a repetir i ampliar la jornada per a preservar el fons marí

La bona resposta obtinguda per la celebració del Dia de la Joventut preparada per l’Ajuntament de Canet en les instal·lacions del Club Nàutic ha donat lloc al fet que el consistori es plantege ampliar l’oferta d’activitats i fins i tot la de places per a l’any que ve.

“Estem molt contents perquè la resposta de la gent jove va ser massiva i en un període de temps molt breu es van acabar totes les places que teníem, que eren un total de 30”, ha explicat a Levante-EMV el regidor de Joventut, Cèsar Gargallo. Enguany, la jornada es va centrar en els ecosistemes marins i la urgència de preservar-los a través de la realització d’activitats nàutiques com el caiac i el surf de rem, esports als quals es va afegir una neteja de fons marí un poc peculiar, organitzada per l’associació Sanamares, a través de la pràctica de la immersió lleugera o snorkeling. Després de realitzar aquesta neteja del fons marí, es va procedir a la classificació de residus que s’havien obtingut, seguida d’una xarrada de sensibilització a càrrec de l’associació, així com del lliurament i sorteig de regals sostenibles. Per a finalitzar, la jornada va tancar amb la invitació dels participants a un refresc en el Chirinkiko de la platja de Canet.