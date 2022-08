El centre de dades de la Marina necessitarà tanta potència com l’enllumenat de la ciutat

El primer gran centre de dades de la Comunitat Valenciana que està previst situar a la Marina de València, en l’edifici històric dels Docks, amb una inversió prevista de 240 milions d’euros i al qual la Generalitat i l’Ajuntament de València han brindat màxim suport com a peça clau d’una economia basada en la tecnologia i la innovació té un taló d’Aquil·les: l’elevat consum energètic.

Els centres de dades que fan possible el funcionament del núvol requereixen de mitjana una potència elèctrica instal·lada de 20 megavats (MW), quasi la mateixa que es necessitava en 2015 per a l’encesa dels 100.000 fanals de València. El de la Marina de València necessitarà, segons el projecte bàsic, un poc menys, 16 megavats que es prendran de proveïdors nacionals i procedents d’energies “renovables”, segons el compromís de la tecnològica que l’impulsa, la valenciana Nethits Telecom Group.

Per a intentar reduir la petjada de carboni que provoca tal quantitat de consum energètic l’empresa es compromet a utilitzar energia “verda” i, per a fer-ho, preveu en a mesura que la protecció patrimonial dels Docks ho permeta, instal·lar panells fotovoltaics en cobertes i façanes.

Del pes que tindran en el data center els sistemes de subministrament energètic dona compte que dels 63 milions d’euros d’inversió previstos per a l’adequació dels Docks al sistema elèctric es destinen 23 milions i als sistemes de refrigeració quasi altres 11 milions.

Nethits destinarà 34 dels 63 milions previstos per a adequar els Docks a renovar la instal·lació elèctrica i en torres de refrigeració

L’elevat consum energètic dels centres de dades el provoquen els servidors informàtics, que ocupen edificis sencers i que són necessaris per a gestionar l’enorme quantitat de dades que es mou i s’emmagatzema en el núvol, però també la necessitat de refrigerar aquests equips, la qual cosa requereix potents sistemes de climatització.

El data center de la Marina de València, pendent de passar prèviament un procés de concurrència pública, necessita més de 20.000 metres quadrats de superfície. Els promotors van considerar instal·lar-se en el polígon de Vara de Quart, futur districte tecnològic, si bé els temps del projecte de reconversió del polígon van portar Nethits a emportar-se la inversió a la Marina, en concret als Docks, buits i sense ús des de fa anys. Abans hauran de condicionar i ampliar l’edifici. El projecte original de 1917 de Gosalves preveia cinc plantes però finalment només se’n van construir dues. Nethits completarà l’edifici fins a una altura de cornisa de cinc altures. El centre de dades compartirà espai amb un centre de divulgació i amb la mateixa seu de Nethits, que es traslladarà d’Albal a València.

L’edifici comptarà amb sistemes auxiliars per a evitar “interferències” en el subministrament o sobrecàrrega

Segons el projecte bàsic, els servidors i equips informàtics ocuparan tres plantes (4.500 m²) mentre que els equips i torres de refrigeració ocuparan 12.000 m² més. El funcionament de tot això requereix 16 MW d’escomesa elèctrica o potència. Una part d’aquesta energia es generarà amb plaques solars però el gruix provindrà de la xarxa nacional. L’empresa sosté que “tot està previst” i s’instal·laran equips auxiliars de subministrament per a evitar “interferències” o problemes de subministrament o sobrecàrrega.

Per a reduir la factura tant econòmica com ambiental i d’emissions a l’atmosfera que aquest elevat consum d’energia produeix, algunes empreses com Facebook han optat per instal·lar els seus centres de dades en regions fredes com Lulea, pròxima al Cercle Polar Àrtic, on es registren temperatures per davall dels 50 graus. Unes altres han instal·lat els seus centres de dades en vaixells per a rebaixar amb aigua de la mar la temperatura de les torres de refrigeració. En els Docks s’utilitzarà un sistema de “refrigeració adiabàtica” o per evaporació, apunta el projecte.

Refredar amb aigua de depuradora

Els grans centres de dades a Espanya es concentren a Madrid i Barcelona. València opta ara a posicionar-se en aquest sector. També ho estan fent altres autonomies com Extremadura, on, segons publica el diari Expansión, les empreses Ingenostrum, Statkraft i Alfa Laval projecten, en un polígon industrial pròxim a Càceres, “el primer centre de dades neutre en carboni de tota Europa”. Aquest centre de dades comptarà amb set edificis, cadascun amb una potència instal·lada de 10 MW. La inversió prevista ronda els 850 milions d’euros i es començarà a construir al setembre.

Aquest centre de dades aprofitarà recursos com el de l’aigua de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Càceres, per als sistemes de refrigeració de servidors, i utilitzarà l’energia fotovoltaica de plantes pròximes, per a climatitzar els set edificis.