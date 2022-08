El Consell donarà ajudes a comerciants i hostalers perquè estalvien energia

La Generalitat s’ha compromés hui amb els agents socials a posar en marxa mesures que complementen el decret del Govern central d’estalvi energètic, que ha de ser ratificat en el Congrés en breu. Préstecs per a canviar portes o controlar la temperatura de locals comercials i hostalers i el desenvolupament d’un pla d’autoconsum i eficiència en l’Administració autonòmica són algunes de les propostes posades sobre la taula en la reunió de hui, en la trobada del president del Consell, Ximo Puig, amb els líders d’UGT-PV, Ismael Sáez, i CC OO-PV, Ana García, i de la patronal CEV, Salvador Navarro.

Les fonts consultades asseguren que la Generalitat ha presentat dos grans tipus de mesures suplementàries que han sigut acceptades per les tres parts. D’una banda, establir ajudes a comerciants i hostalers, sobretot, perquè s’adapten a la norma que impedeix tindre obertes les portes dels establiments alhora que està funcionant l’aire condicionat i que obliga a tindre sistemes de control de temperatures. En aquest cas, els departaments d’Hisenda i Economia, presents en la trobada, han de determinar ara la fórmula que cal utilitzar, si a través d’un crèdit de l’Institut Valencià de Finances (IVF) o mitjançant ajudes directes. I és que cal tindre en compte que algunes de les necessitats econòmiques dels empresaris poden aconseguir quantitats menors que no necessiten recórrer a un préstec.

D’altra banda, el Consell s’ha compromés a desenvolupar un pla d’autoconsum i eficiència energètica, que utilitzarà fons europeus, per a tots els edificis de l’Administració autonòmica, un dels grans consumidors d’energia. Afectarà tots els immobles, des dels propis de les conselleries fins a escoles, universitats i centres sanitaris.

Ajudes a famílies

Per la seua banda, els sindicats han proposat, una iniciativa que també té el suport de la Generalitat i la patronal, que s’establisquen ajudes complementàries per a les famílies, en funció dels seus ingressos, per l’augment de les despeses que estan patint per la disparada inflació. La mesura, que no només té un component energètic, va dirigida als ciutadans en una situació econòmica més desesperada.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha compromés en la reunió a fer que aquestes mesures s’aproven com més prompte millor, bé en el ple extraordinari que se celebrarà aquest mes per a tractar la situació generada pels incendis forestals o bé en un altre pròxim. Així mateix, la idea és que al setembre es reunisca la taula del diàleg social per a abordar, entre altres qüestions, la crisi energètica, amb l’objectiu que patronal i sindicats puguen fer propostes complementàries a les ja avançades hui.