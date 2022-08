Els incendis han arrasat una superfície equivalent a València i la seua àrea metropolitana

La unitat per a mesurar l’extensió dels incendis, l’hectàrea, sol ser difícil d’interpretar pel ciutadà del carrer, per això és fa la tradicional translació a camps de futbol. Una hectàrea és la superfície que ocupa un quadrat de 100 metres de costat. És a dir, que 100 hectàrees és un quilòmetre quadrat. Per a fer-se una idea de l’extensió dels dos incendis que aquesta setmana estan assolant la C. Valenciana i que ja s’acosten a les 30.000 hectàrees (300 km²) només cal fer una adaptació d’aquesta superfície cremada a Bejís i la Vall d’Ebo a València per a facilitar la comprensió de les magnituds.

Així, si s’haguera produït a la capital del Túria, els 300 quilòmetres quadrats que ja han arrasat els dos focs cobririen de manera folgada tota l’extensió de la ciutat de València, la seua àrea metropolitana i fins i tot arribarien municipis com Bétera, el Puig o Beniparrell, depenent d’on es trace el perímetre imaginari.