Puig proposa imitar el Pla Vega Renhace per a transformar les comarques afectades pel foc

El Govern Valencià ja estudia com gestionar el dia després de les comarques afectades pels incendis de Bejís i la Vall d’Ebo. En aquest sentit, l’executiu autonòmic ha avançat el pròxim ple del Consell al dilluns 29 d’agost, 10 dies abans de la data prevista per a la primera reunió del curs, el 9 de setembre, per a accelerar la gestió de les primeres ajudes als afectats pels incendis.

Així s’ha decidit en la reunió entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i els dos vicepresidents, Aitana Mas i Héctor Illueca. Segons expliquen fonts de l’executiu autonòmic, aquest serà un Consell extraordinari i monogràfic per a aprovar ajudes per a les zones afectades pels incendis. Durant la setmana vinent es prepararà tota la documentació necessària per a elaborar el decret que regirà el pla d’ajudes.

En aquesta gestió postincendi, més que una actuació de regeneració del medi natural afectat, en l’executiu autonòmic la idea és anar més enllà i realitzar un “pla integral”. La vista està posada, segons ha desgranat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el que es va realitzar al Baix Segura amb el Pla Vega Renhace després de les inundacions de la DANA de 2019.

“La resposta a l’incendi tindrà diferents accions”, ha apuntat Puig que ha indicat que, a més de la convocatòria d’ajudes per part de la Generalitat, així com les corresponents a l’Estat, hi haurà un “tercer punt” que “va més enllà”. No és reconstruir el que s’ha destruït, sinó transformar les comarques afectades perquè servisca “d’oportunitat de futur”, ha indicat el cap del Consell.

“Es tracta d’impulsar una palanca de recuperació econòmica i social”, ha afegit al mateix temps que ha posat d’exemple el que es va fer al Baix Segura. Així, igual que es va fer a la comarca del sud de la Comunitat Valenciana, la idea és comptar “amb el concurs de la ciutadania, les empreses i les organitzacions socials” de les comarques afectades per a marcar un full de ruta que servisca de transformació per a aquestes localitats.