Més de 200 homes se sotmeten a teràpia per cometre violència masclista

El servei REPARA de l’Ajuntament de València, que ofereix tractament psicosocial a homes que han protagonitzat episodis de violència masclista, ha atés 205 homes des que va començar a funcionar a finals de setembre de 2019.

El 65 % dels assistents, 134 homes, hi han acudit derivats per ordre judicial en compliment d’una condemna o mesura penal, i el 35 % restant han utilitzat el servei de manera voluntària, segons ha informat l’Ajuntament de València en un comunicat.

Al llarg del seu pas pel servei, els participants passen per diferents fases del tractament, que comença amb un primer contacte i continua amb l’avaluació, la motivació, la intervenció grupal, el seguiment i el vincle.

El servei REPARA ofereix als homes tractament psicològic i social per mitjà d’atencions individuals i col·lectives per a promoure les relacions igualitàries, reduir o eliminar la violència i la reincidència dels comportaments violents contra les dones.

L’objectiu del servei és facilitar a l’agressor instruments per a eliminar conductes violentes i aprendre comportaments alternatius, reduir els factors de risc com les creences masclistes, el dèficit d’autoestima o competència social, la dificultat per a resoldre conflictes o per a la gestió de les emocions, l’absència d’empatia, la gelosia o la dependència emocional, entre altres elements.

Els usuaris del servei són homes que hi acudeixen voluntàriament per a intentar abandonar actituds violentes contra les dones, individus derivats de centres públics de serveis socials, centres de salut, centres educatius o entitats privades, homes condemnats per delictes de violència de gènere i que han de complir mesures alternatives a la pena privativa de llibertat o que, finalitzada la seua condemna, sol·liciten suport i seguiment.