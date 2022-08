“Ens enfrontem a una emergència climàtica. Necessitem més recursos i cooperació contra l’enemic comú”

El president del Govern, Pedro Sánchez, es troba de visita en l’epicentre del gran incendi que ha assolat les comarques de l’Alt Palància i la Serrania i l’inici del qual se situa en l’àrea de la localitat de Bejís. Sánchez, acompanyat del president del Consell, Ximo Puig, ha anunciat que demà, dimarts, es declararà zona catastròfica l’àrea calcinada pel foc, tant en l’incendi de la província de Castelló, com en el de la Vall d’Ebo i tots els que es produïsquen aquest estiu a Espanya. Davant de l’extrema gravetat dels dos incendis forestals, Sánchez ha remarcat que “ens enfrontem a una emergència climàtica que exigeix extinció, però que ha de ser completada també amb prevenció”.

El president de l’executiu nacional ha reconegut el treball que els dispositius de la Comunitat Valenciana han realitzat per a l’extinció dels focs i s’ha mostrat consternat per “la imatge desoladora, és viu exemple del colp psicològic que per als veïns i per a tot Espanya representa la pèrdua de béns i biodiversitat”. Sánchez ha volgut donar les gràcies als servidors públics: forces armades, UME, Guàrdia Civil, bombers forestals, serveis municipals, Diputació, Creu Roja i protecció civil.

Tot seguit, Pedro Sánchez ha anunciat la declaració, “demà”, de zona catastròfica de l’àrea calcinada pels incendis de Bejís i de la Vall d’Ebo. El canvi climàtic ha derivat en el fet que aquest siga l’estiu més calorós des de 1961 i ha insistit que “la ciència ens diu que els que venen seran més càlids”, així que per a “afrontar una emergència climàtica com aquesta, s’exigeix extinció, que ha de ser completada també amb prevenció”.