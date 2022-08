FGV inicia les obres de millora de la via fèrria de Burjassot en la línia 1

L’Ajuntament de Burjassot va tallar el trànsit rodat d’un tram de l’avinguda Ausiàs March, el que es troba al costat de l’estació de metro Burjassot-Godella, per les “obres de manteniment i millora de les vies” que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està executant durant el mes d’agost en diversos punts de la xarxa ferroviària compresos entre Empalme i Bétera (línia 1) i Empalme i Llíria (línia 2).

Tal com estava programat per a aquest dilluns al matí, FGV va iniciar els treballs de renovació del pas a nivell i els passos per als vianants de la parada Burjassot-Godella. Està previst que els treballs acaben dimecres que ve, dia 24. Entre altres millores que dotaran la zona de més seguretat, els operaris de l’empresa ferroviària renovaran aparells de via, instal·laran carrils nous i estendran una capa nova del balast necessari —pedra picada— per a assentar les travesses que suporten les vies sobre el paviment.

Dins del terme municipal de Burjassot, la següent actuació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tindrà lloc al carrer Mariano Ribera, en els voltants de l’estació de Godella, on també es renovarà el pas a nivell i el pas per als vianants, així com tots aquells elements de via deteriorats. Mentre duren les obres, l’esmentat carrer quedarà tancat al trànsit rodat.

D’altra banda, el servei substitutori d’autobusos que FGV va posar en marxa per a cobrir el tall de circulació ferroviària en els trams afectats per les obres segueix el seu curs vent en popa i, previsiblement, es mantindrà operatiu “fins al 31 d’agost”. Les parades de l’autobús, la freqüència de pas del qual és de 20 minuts aproximadament, es troben a poca distància de les estacions del metro. Hi ha servei d’informació.