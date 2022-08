Mohamed Bouldini està a punt per a marcar gols al Ciutat de València

El huité fitxatge granota per a la temporada 2022/23 no es farà pregar més. En les pròximes hores, Mohamed Bouldini es convertirà oficialment en nou jugador del Llevant UE. Un dels objectius inicials del mercat està a punt de passar a ser una realitat. Bouldini és actualment jugador propietat del CF Fuenlabrada. En tot just mitja temporada, després que hi aterrara en el mercat hivernal, va deixar uns notables registres de set gols en dèsset participacions en la Lliga Smartbank. Per aquest motiu, l’entitat madrilenya va abonar mig milió d’euros al Santa Clara portugués. Després de negociar durant les últimes dates, finalment el Llevant comptarà amb el jugador africà en propietat, via traspàs, després de guanyar la partida a altres pretendents com el Deportivo Alabés, també ferm candidat a l’ascens.