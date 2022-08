Tres persones romanen ingressades a La Fe després de l’incident del tren en l’incendi de Bejís

Tres persones romanen ingressades a l’Hospital La Fe de València arran de l’incident que es va registrar en el tren que cobria el trajecte València-Saragossa, que es va veure pròxim al foc de l’incendi de Bejís i que va haver d’interrompre la seua marxa, segons ha informat la Conselleria de Sanitat.

Dels ferits, ha rebut l’alta la dona de 30 anys ingressada en el General de València amb una fractura de turmell, segons el departament que dirigeix Miguel Mínguez.

Per tant, romanen hospitalitzats una dona de 62 anys, que era la ferida que presentava més gravetat de tots; una altra de 43 i un home de 48 anys que tenia cremades en el 8 per cent del cos.

A conseqüència de l’incident, cinc dones, dos homes i un xiquet de quatre anys van haver de ser ingressats, dels quals un dels homes i el menor van rebre l’alta unes poques hores després. De la resta, a excepció de la dona que va patir la fractura, tots presentaven cremades de major o menor consideració i han anat deixant els hospitals progressivament fins ara, quan queden tres hospitalitzats. En el lloc dels fets, els sanitaris desplaçats van atendre almenys una desena de persones.

El comboi va haver de detindre la seua marxa entre les estacions de Masadas Blancas i Barracas, per a tornar a Caudiel, davant de la proximitat del foc de Bejís. En relació a la successió de fets, hi ha diferents versions entre Renfe i alguns dels viatgers en un cas que investiga la Policia Judicial. La companyia ferroviària assegura que en cap moment va rebre notificació de possibles incidents en la via pel foc.