Vallada ret un emotiu minut de silenci al jove que va morir en els bous al carrer

El poble de Vallada ha expressat el seu dolor per la defunció del jove de 24 anys que aquest diumenge va ser envestit per un bou en un carreró durant els bous al carrer que se celebren en aquesta localitat de la Costera. Un emotiu minut de silenci a la plaça Major de la localitat ha congregat desenes de veïns, festers, aficionats, forces de seguretat i corporació municipal per a retre un tribut a la cinquena víctima mortal que es registra aquest estiu a la Comunitat Valenciana i traslladar tot el suport i la solidaritat a la família del xic. Només un aplaudiment d’homenatge al final del minut de silenci ha trencat el silenci que ha imperat en el cèntric espai del municipi on se celebren els principals actes festius.

L’alcaldessa de Vallada, M. José Tortosa, ha manifestat la consternació i el pesar que es respira a la localitat per la “trista desgràcia” que es va produir ahir durant el recorregut taurí habitual, en el primer dia dels festejos oficials. Es va produir en un carreró, on el bou va envestir el jove i li va passar per damunt, ocasionant-li lesions internes tan greus en la melsa que els serveis sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Encara que va ser ràpidament traslladat a l’hospital de Xàtiva en ambulància, va morir sense que arribara a ser intervingut. Tortosa, visiblement emocionada, ha confessat hui que la notícia ha sigut “molt dura” i que es troba desolada pels fets. Un “incident desafortunat” que “ha portat una desgràcia que ningú esperàvem”, segons ha indicat l’alcaldessa. “El bou va girar un carreró, el va enganxar (al jove) amb el morro i li va passar per damunt perquè no tenia espai per a passar”, ha agregat. L’alcaldessa ha recalcat la “mala fortuna” que va propiciar el succés. El consistori ha suspés els actes taurins previstos per a aquest matí i aquesta vesprada tornarà a reunir-se per a decidir si es manté la resta de la programació.