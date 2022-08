Espanya registra 165 casos nous de pigota dels micos i ja en sumen 6.284

El Ministeri de Sanitat ha comptabilitzat, aquest dimarts, 165 casos més de virus de la pigota dels micos des de divendres passat, amb la qual cosa el total de confirmats des que va esclatar el brot a principis de maig ascendeix a 6.284.

D’aquests, 2.249 han sigut notificats per Madrid, comunitat que ha suspés temporalment les cites per a vacunar-se per a no esgotar les 1.700 dosis que emmagatzema, a l’espera de conéixer quan n’arribaran més. Tot seguit hi ha Catalunya amb 1.878.

Per darrere hi ha Andalusia (758), la Comunitat Valenciana (416), País Basc (204), Balears (174), Canàries (148), Galícia (103), Castella i Lleó (64), Aragó (61), Astúries (55), Castella-la Manxa (49), Múrcia (44), Extremadura (31), Cantàbria (30), Navarra (16) i La Rioja (4).

Espanya, el país més afectat d’Europa

Amb aquestes xifres, Espanya continua sent el país més afectat d’Europa, on s’han diagnosticat 14.166 casos, per davant d’Alemanya (3.295), el Regne Unit (3.081), França (2.885), Països Baixos (1.087) i Portugal (810). En tots aquests països, com ocorre en el nostre, la majoria són homes joves amb antecedents de relacions sexuals de risc.

En la resta del món, el total d’infeccions en països no endèmics és de 23.035, amb els Estats Units (15.433), el Brasil (3.896), el Perú (1.188), el Canadà (1.168) i Mèxic (252) amb les xifres més altes.

El Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries proporcionarà més informació sobre les característiques dels contagiats divendres que ve.