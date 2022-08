Una fuita de metà obliga a acordonar una zona pròxima a la platja del Port de Sagunt

Una fuita de metà ha obligat, aquest matí, a acordonar una zona pròxima a la platja del Port de Sagunt. Concretament pel dic de Menera, cap a les 8.50 hores, s’ha alertat d’una possible fuita de gas procedent del clavegueram.

Aquest avís ha mobilitzat els bombers del parc de Sagunt, la Policia Local i personal d’Aigües de Sagunt, que han acordonat i han buidat la zona per a analitzar la situació sense córrer riscos. Finalment s’ha determinat que es tractava d’una fuita de metà procedent del depòsit de tempestes que hi ha en aquest barri.

Segons han avançat fonts del dispositiu, la falta de pluges ha provocat que el metà se solidificara. Després d’assegurar-se que no hi havia risc, operaris de la SAG han procedit a netejar la zona per a tornar-la a obrir al trànsit.