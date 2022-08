Mobilitat Sostenible reforça la senyalització del carril d’ambulàncies de l’Hospital Clínic

L’Ajuntament, per mitjà del Servei de Mobilitat Sostenible, ha escomés els treballs per a reforçar la senyalització del carril exclusiu per a ambulàncies en l’entrada a urgències de l’Hospital Clínic de València, a l’avinguda Menéndez y Pelayo, al districte del Pla del Real.

Es tracta d’una actuació que demanaven els responsables del transport sanitari de la Conselleria de Sanitat i del mateix hospital davant de l’ús indegut que feien d’aquest carril altres vehicles no autoritzats, que obstaculitzaven l’accés urgent i preferent que requereix el transport sanitari. Les tasques de reforç han consistit en la delimitació de la zona d’estacionament d’ambulàncies al costat de la porta d’urgències, afegint un espai de maniobra exclusiu per als vehicles de transport sanitari senyalitzat amb marca viària groga disposada en zig-zag, i la inscripció “ambulàncies”, que adverteix la resta dels conductors que la zona està reservada. També s’han disposat fites delimitadores que impedeixen la invasió del carril exclusiu, així com senyalització, tant vertical com horitzontal, de la prohibició de detindre’s. Els treballs de reordenació també han permés ampliar la zona de càrrega i descàrrega, diferenciant la de vehicles de logística que proveeixen els establiments d’hostaleria presents al carrer de la zona que empren els proveïdors de material sanitari de l’hospital. Finalment, s’ha modificat la ubicació dels contenidors de residus sòlids per a permetre un carril lliure d’obstacles que possibilite l’eixida ràpida de les ambulàncies.