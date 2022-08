Sis morts en festejos taurins acosten la xifra al seu any més negre

De l’inici de l’any ençà, sis persones han perdut ja la vida en festejos de bous al carrer a la Comunitat Valenciana, la qual cosa acosta la xifra a la pitjor que es recorda en l’última dècada, l’any 2015, quan van ser set les vides que es van cobrar aquesta classe de festes, i que va motivar, entre altres qüestions, que la Generalitat establira una normativa de festejos taurins tradicionals molt més completa en matèria de seguretat, tant per als participants i espectadors com per als animals.

L’any següent de l’entrada en vigor del reglament que actualment segueix en vigor, es va aconseguir reduir la xifra a només dos morts. Un altre any especialment dolent va ser 2019, amb quatre morts en els bous al carrer, la qual cosa indicava que, de nou, hi havia coses que estaven fallant. Les restriccions amb motiu de la pandèmia van paralitzar els festejos dels municipis i, com que no es van celebrar, òbviament no es van produir més morts. No obstant això, després del retorn d’aquestes celebracions el setembre de 2021, aquest primer estiu de nou amb festes de bous al carrer està sent el pitjor que es recorda des de 2015.

A mitjan juliol van ser tres els morts, en tot just 24 hores, per agafades a Meliana, Picassent i Pedreguer. A la localitat alacantina, un home de 64 anys va morir després de nou dies ingressat a l’Hospital de Dénia després de patir una banyada. El segon mort va ser un home de 50 anys a Meliana, i el tercer, un de 56 per un traumatisme després d’una agafada a Picassent una setmana abans. El 5 d’agost, un jove de 18 anys perdia la vida també en els bous de Soneja. A ells es van sumar ahir dues víctimes mortals més.