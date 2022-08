Torna la calor a la C. Valenciana amb nits equatorials en el litoral

Torna la calor a la Comunitat Valenciana. Encara que les temperatures encara estan lluny del rècord de 45 graus que va registrar Xàtiva durant l’última onada de calor, els termòmetres han anat pujant respecte a la segona meitat de la setmana passada. Un ascens que s’ha deixat notar també en les nits, en les quals, en alguns punts del territori, la mínima no ha descendit dels 25 graus.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els termòmetres van registrar ahir 36,4 graus de màxima a Xàtiva. Per davall, Utiel, amb 35,1; Jalance, 33,7; Bicorp, 33,7; Barx, 33,7; el Pinós, 33,6; Carcaixent, 33,4; Llíria, 33,3; Xàbia, 33,3; Villena, 33,2, i Chelva, 33,1.

Mínimes de 25 graus

Per al dia de hui, Aemet preveu “un cel poc nuvolós, amb intervals matinals de núvols baixos, i amb nuvolositat d’evolució diürna en zones de muntanya, on no es descarta algun ruixat o tempesta aïllada a la vesprada, sobretot en l’interior de Castelló”.

En aquest sentit, l’agència meteorològica ha activat per al dimecres a partir de les 14 hores un avís groc, que afecta l’interior nord de Castelló, per precipitació acumulada en una hora de 20 mm i tempestes que podran anar acompanyades de graníssol gran.

Pel que respecta als termòmetres, Aemet no espera canvis significatius en el dia de hui. Això sí, segons el sistema de vigilància de temperatures extremes de la Conselleria de Sanitat, aquesta matinada arribaran les nits equatorials, en les quals les mínimes no baixen dels 25 graus, al litoral de la Comunitat Valenciana. Alguns dels municipis afectats per aquestes temperatures seran Alacant, Altea, Benidorm, Castelló de la Plana, Xàbia, Dénia, Peníscola, Orpesa o la Vila Joiosa.