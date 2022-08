Arresten un jove després d’intentar tallar-li el coll al seu padrastre a Mislata

Agents de la Policia Nacional han detingut a Mislata un jove, de 23 anys i origen marroquí, com a presumpte autor d’un delicte de temptativa d’homicidi després d’atacar el seu padrastre, presumptament per l’esquena i amb una fulla d’afaitar i causar-li un tall al coll. L’agressió podia haver acabat molt pitjor si no és perquè la víctima va inclinar ràpidament el cap, amb la qual cosa va aconseguir repel·lir l’agressió, segons indiquen fonts policials. Encara que va aconseguir salvar la vida, va patir un tall des de la barbeta fins a l’orella.

Els fets van ocórrer dijous passat, cap a les tres de la vesprada, en un carrer de Mislata, quan la víctima anava passejant i un jove el va atacar, pel que sembla per sorpresa, i va intentar tallar-li el coll. El sospitós, que va fugir immediatament del lloc, el va atacar per sorpresa per l’esquena, sense dir ni una paraula, i li va causar un tall des de la barbeta fins a l’orella amb una fulla d’afaitar.

L’agredit va haver de ser assistit en un centre hospitalari, però, per sort, en haver repel·lit en l’últim moment l’agressió amb un moviment de cap, el tall no era profund i no revestia excessiva gravetat.

Després de tindre coneixement dels fets, els agents es van dirigir al domicili de la víctima per a interessar-se pel seu estat de salut i recaptar més informació del sospitós. Així, els policies van tindre coneixement que l’agressor era el fill de la parella sentimental de l’agredit i que tots dos convivien en el mateix habitatge, encara que en aquell moment no hi era.

Els investigadors van realitzar les perquisicions pertinents per a esbrinar el parador del sospitós i, després de les indagacions, van fer diverses batudes per la zona on sospitaven que es podria trobar. Finalment, els agents el van localitzar i el van detindre com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa. L’arrestat, amb antecedents penals, ja ha sigut posat a disposició judicial.