Bravo advoca per revisar els protocols després dels últims morts

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va afirmar ahir que veu “preocupant” la xifra de morts, durant aquest estiu, en els festejos de vaquetes i bous al carrer a la Comunitat Valenciana, en registrar-se un total de sis morts, dues de les quals dissabte passat: un jove a Vallada i un home a Almedíjar (Castelló).

Així ho va assenyalar quan va ser preguntada després d’aquestes dues últimes morts i successos com el de Nàquera, on es van cancel·lar els actes taurins després que dos menors de nou i deu anys embolaren el bou en el correbou del passat dissabte a la nit. Per aquests fets han sigut proposats per a sanció quatre adults, els pares de tots dos menors i dos membres d’una penya que els van ajudar a embolar el bou.

Segons el parer de Bravo, el nombre de morts “evidencia que són activitats que generen un risc important”, raó per la qual s’ha mostrat partidària de “revisar els protocols i totes les mesures que siguen necessàries perquè, si cal mantindre les tradicions, almenys que no posen en risc la vida de les persones”. “Perquè, per damunt de les tradicions hi ha sempre la vida de les persones”, va resoldre la consellera.

Per la seua banda, el PP i Cs a les Corts Valencianes també advoquen per fomentar la conscienciació ciutadana i la prevenció per a complir la normativa vigent referida als festejos de bous al carrer i evitar al màxim possibles incidents i la participació de menors en aquests esdeveniments. Així ho va indicar la portaveu del PP en la cambra autonòmica, María José Catalá, i la síndica de Cs en aquesta institució, Ruth Merino, durant les trobades que ahir van mantindre amb els mitjans de comunicació.

Ambdues van mostrar el seu respecte per la tradició dels bous al carrer però van insistir en la necessitat de complir la normativa vigent. “Pensem que el reglament que està en vigor té mesures coercitives prou punitives i dures i pensem que el que cal fer és complir el reglament”, va remarcar María José Catalá, que considera que “les penyes taurines estan fent un esforç important per complir la normativa”. “El que hem de fer és un esforç també important per conscienciar la ciutadania perquè es complisca en tot cas aquesta normativa”, va subratllar la portaveu popular.