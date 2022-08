Cenk Özkacar apuntala la saga i queda resolta l’operació central

El València CF té nou fitxatge. Cenk Özkacar es va convertir ahir en nou jugador blanc-i-negre, o, cosa que és el mateix, Gennaro Gattuso ja té el seu central per a intentar ajustar la defensa i posar per fi el forrellat a la porteria. Una operació que deixa resolta la disputa entorn de la defensa amb vista a la pròxima temporada, en una plantilla que compta amb cinc centrals: Paulista, Diakhaby, Cömert, Özkacar i Mosquera, que jugarà en el filial amb tendències al primer equip.

El jove turc de 21 anys va arribar a València dilluns procedent de l’Olympique de Lió per a passar la revisió mèdica i signar el seu nou contracte, que el lligarà al club de Mestalla fins a 2023. Les negociacions entre clubs es van tancar amb una cessió en la qual l’entitat valencianista paga 500.000 euros pel préstec i es guarda una opció de compra fixada en cinc milions, una operació molt semblant a la que es va dur a terme l’estiu passat amb el paraguaià Omar Alderete. El tècnic italià aconsegueix, així, reforçar la seua plantilla amb un central nou per a guanyar “fons d’armari”, en una operació “secundària” per a poder destinar fons als fitxatges d’altres demarcacions.

Després de la confirmació del seu fitxatge, Özkacar va atendre VCF Media, on es va mostrar feliç i motivat amb aquesta nova etapa: “Vinc ací cedit per un any, però m’hi vull quedar més temps. Tothom pot estar segur que ho donaré tot per aquest club. Vinc ací per a donar-ho tot per aquest increïble club”, va assegurar. També va tindre molt bones paraules amb el club i el tècnic: “És un club amb una gran quantitat d’història. L’afició també és genial. He de dir que he vingut al València CF també per Gattuso, per a sentir la seua passió”. Sobre el seu estil: “És molt agressiu defensivament. Soc molt fort i amb la pilota m’agrada jugar bé al futbol”, va assegurar.

Els problemes defensius obligaven a actuar en conseqüència en el mercat i buscar solucions per a l’eix de la saga. La pretemporada havia destapat, una vegada més, les mancances defensives, i encara que el club no prioritzava el central, Gattuso entenia que havia de reforçar la seua defensa amb una incorporació que era igual d’important que totes les altres demarcacions en les quals s’havia proposat un nou fitxatge, i així ho va fer saber en una roda de premsa en aquesta pretemporada quan va assegurar que “pivot o central... La urgència és la mateixa”.