Ford renuncia als 106 milions de PERTE però manté els seus plans a Almussafes per al cotxe elèctric

Ford no s’acollirà al PERTE del vehicle elèctric impulsat pel Govern. La firma de l’oval ha decidit, després de revisar les seues previsions per a Europa, retardar els seus plans de producció a Espanya. Això “significa que no podem aprofitar el programa de finançament PERTE” (amb una ajuda total proposada que ascendia a 106 milions per al projecte de la marca), afig la companyia en un comunicat al qual ha tingut accés aquest diari.

Aquesta decisió de la multinacional es tracta d’una reprogramació de les seues inversions que impedeix arribar als terminis del PERTE. No obstant això, com van afegir fonts de la Generalitat, no afectarà el futur elèctric de la planta d’Almussafes. Ford manté, així, “el compromís amb la nostra planta de València, ja que les operacions de Ford a Espanya continuen sent una part fonamental de la nostra estratègia per a Europa”, i agraeix “al Govern espanyol la seua cooperació i esperem treballar en col·laboració amb el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana per a buscar oportunitats de finançament addicionals a mesura que avancem cap a una gamma de vehicles de passatgers totalment elèctrics per a 2030”. La Generalitat i el Govern d’Espanya, per la seua banda, mantenen tot el seu suport a aquesta transformació elèctrica, han destacat fonts de la Generalitat.