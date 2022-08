Els ciclistes comencen a circular pel carril bici nou de l’Eliana

L’Ajuntament de l’Eliana ha posat en servei, recentment, un nou carril bici que connecta dues de les zones esportives de referència de la localitat: el poliesportiu i l’Hort de les Taules, i, al seu torn, amb un altre centre d’atracció com és el polígon industrial. Aquesta unió, que discorre per l’avinguda Germanies, facilitarà el desplaçament urbà de la ciutadania a través dels seus més de dos quilòmetres d’extensió, una infraestructura en la qual s’han invertit prop de 66.000 euros.

A més, en la zona des del carrer Granja fins al pou de les Taules s’ha augmentat l’amplària de les voreres, per tal de generar espai addicional per al vianant, i s’han col·locat 70 arbres nous (un cada 6 metres), dotats de reg automàtic per a reduir l’impacte mediambiental. Les actuacions, que també han contribuït a la pacificació del trànsit en la zona, han finalitzat amb la pintura i la col·locació d’uns separadors que delimiten l’aparcament de la calçada.

L’alcalde, Salva Torrent, ha anunciat que la intenció del consistori és ampliar pròximament aquesta infraestructura amb un nou ramal pel carrer Santa Gemma i continuar fins a Montesol. “La idea és crear una xarxa de carrils bici per tot el municipi per a promoure la mobilitat no motoritzada i afavorir un estil de vida més saludable i respectuós amb el medi ambient, contribuint així a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”, ha afirmat.