El PP demana paralitzar l’adjudicació dels nous mercats de tira de comptar davant de l’oposició dels mercats municipals

El Partit Popular de l’Ajuntament de València ha demanat al Govern municipal que “paralitze de manera immediata el procés de sol·licituds per a ocupar els llocs dels nous mercats de tira de comptar davant de l’oposició dels mercats municipals”.

La regidora del Partit Popular Paula Llobet ha afirmat que “ahir, per a sorpresa de tots, el Govern de Ribó va informar que s’obri el procés de sol·licituds la setmana que ve, tot i que saben perfectament que els venedors dels mercats municipals n’estan en contra. Aquesta és una altra imposició de Compromís, que porta avant iniciatives sense comptar amb el consens necessari”. Així mateix, la regidora del PP ha denunciat “les mentides i els enganys del PSOE. Ens consta que als venedors del mercat de Colón els van assegurar que no s’obririen aquests mercats de tira de comptar. Una vegada més, els socialistes han claudicat a les imposicions de Compromís”.

D’altra banda, el regidor del PP Santiago Ballester ha recordat que el PP ha presentat múltiples iniciatives en el Ple de l’Ajuntament i en les comissions per a paralitzar les noves tires de comptar fins a arribar a un consens amb els venedors. “Creiem en el consens i en les coses ben fetes. No a base de capritxos i imposicions com li agrada a Compromís”.

En aquest sentit, ha recordat que el PP va proposar al Govern municipal, el mes de juliol, oferir els llocs disponibles en els mercats municipals de districte per als agricultors que vulguen exercir la venda directa de productes en les mateixes condicions que la resta de llocs, ja que, en aquests moments, hi ha 200 llocs lliures més en els mercats municipals que en 2015. “Una vegada més ho van rebutjar i han decidit actuar d’esquena als qui mantenen vius els nostres mercats”.