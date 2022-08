Rescaten una rabosa atrapada per un cep a Montaverner

Encara que la caça amb ceps és il·legal a Espanya, encara hi ha persones que els situen en espais naturals, posant en perill la integritat de les persones que puguen passar per la zona i dels exemplars de fauna salvatge. Així, una dotació del parc de bombers d’Ontinyent, una patrulla de la Guàrdia Civil i un equip d’agents mediambientals han rescatat hui un exemplar de rabosa atrapada per un d’aquests dispositius al costat d’una tanca metàl·lica a Montaverner.

Fonts del Consorci de Bombers han explicat a Levante-EMV que en els primers avisos —rebuts cap a les huit del matí— s’ha alertat de la presència d’un cervatell: “No obstant això, en arribar al lloc dels fets, s’han trobat una rabosa que estava intentant eixir del cep i cada vegada es feia més mal”. Un dels efectius li ha posat una manta damunt i ha aconseguit alliberar l’animal, del qual s’ha fet càrrec el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil. Presentava ferides de consideració, sobretot en una de les potes. El servei ha finalitzat cap a les 10 del matí i la rabosa ha sigut traslladada a unes dependències especialitzades, on serà curada. Els bombers del parc d'Ontinyent junt a la Guàrdia Civil i Agents Mediambientals han rescatat este matí una rabassa que estava atrapada en un cep a Montaberner 🦊 pic.twitter.com/U82Wq6GQoJ — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) 24 de agosto de 2022