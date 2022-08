Campaña, prop de quedar-se a Orriols

José Gómez Campaña està preparat per a oferir la seua millor versió durant la temporada 22/23. Siga en un altre equip siga en el Llevant, equip en el qual milita des de fa sis anys i on ha aconseguit deixar no només els seus millors moments com a jugador professional, sinó també la seua versió més diferencial. No obstant això, el futur del 24, encara per desgranar, apunta a seguir tenyit de blaugrana, malgrat que haja tingut un estiu en el qual ha sumat interessos i ofertes a la seua safata d’entrada i al qual li queda una setmana per a tancar el període de traspassos.

El futbolista, tal com va poder saber Levante-EMV, està disposat a quedar-se al Ciutat de València per a ser un dels artífexs de la tornada a l’elit del futbol espanyol en la temporada que suposaria el seu últim any de contracte. Assumint una retallada econòmica i sense importar la categoria en la qual milita actualment el club granota. El migcampista se sent físicament i mentalment en plenes condicions de deixar sobre els terrenys de joc les seues qualitats. Està mostrant, a diferència d’altres períodes recents, una actitud digna de reconeixement, i és un dels causants del sa i bon ambient que es palpa en un vestuari amb fam d’ascendir a Primera Divisió. El club, per la seua banda, vol valorar la tasca de l’andalús en les últimes dates, amb un compromís que està sent irreprotxable i una posició que sempre ha sigut la de, en un escenari d’eixida, no afeblir el Llevant. “He acordat tant amb el president com amb el director esportiu que, per a benefici del club, jo faria una retallada econòmica”, va dir als mitjans del club.