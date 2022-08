Detingut a Elx per infringir 23 vegades una ordre d’allunyament per violència masclista

Un home de 37 anys ha sigut detingut a Elx per infringir fins a 23 vegades una ordre d’allunyament sobre una dona, víctima de violència masclista i a la qual tenia prohibit acostar-se.

Segons fonts policials, l’arrestat, amb la condició d’eludir les mesures cautelars imposades, trencava la polsera GPS de control de seguiment per a poder trencar l’ordre d’allunyament sense ser detectat. L’home ha sigut posat a disposició judicial i s’ha decretat el seu ingrés en presó, segons ha informat la Prefectura en un comunicat. La seua última detenció va ser el mes de març passat, quan se li va imposar portar el dispositiu de localització i seguiment.

Múltiples detencions

Després de la seua última detenció el mes de març passat, se li va imposar portar un dispositiu de localització amb polsera, dotat d’un sistema GPS de control i seguiment per part del centre de control policial, amb l’objectiu d’alertar en cas d’aproximar-se a la zona d’exclusió de la víctima i comunicar la incidència a la Policia.

Uns mesos més tard, aquesta persona va començar a infringir de nou les mesures dictades en l’ordre de protecció, per la qual cosa els agents van desplegar un dispositiu entorn del domicili de la víctima per a impedir que s’acostara a ella.

Com a resultat de l’operatiu, els agents van localitzar el dispositiu de localització fracturat en la via pública i, immediatament, van comunicar el fet a l’autoritat judicial i van establir, al seu torn, un dispositiu de vigilància permanent al voltant de la víctima per a donar-li protecció.

Aquest dispositiu va donar ràpidament els seus fruits, ja que en el perímetre de l’habitatge protegit va ser localitzada la persona buscada i va ser finalment detinguda.

L’arrestat, a qui se li imputen 23 delictes de trencament de condemna, va ser posat a disposició judicial, i s’ha decretat el seu immediat ingrés en presó.