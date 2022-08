El Cicle Integral de l’Aigua inverteix mig milió d’euros en la canonada que proveeix aigua potable a la Torre

L’Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, invertirà 457.552,96 € en la renovació i instal·lació de la canonada que subministra aigua potable al poble de la Torre i diversos barris del sud de València, així com en els treballs oportuns per a connectar-la amb la conducció que discorre en el marge dret del nou llit del riu Túria, que va ser instal·lada l’any 2010.

Els treballs a la Torre formen part de les millores previstes pel Cicle Integral de l’Aigua en la xarxa arterial d’aigua potable i suposen una “forta” inversió de 5,3 milions d’euros en aquestes infraestructures que beneficien tots els barris de la ciutat.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha recordat que “després de concloure abans dels terminis previstos obres de gran envergadura en les principals avingudes de València, continuem millorant el sistema d’aigua potable en tots els barris de la ciutat, atés que, encara que les infraestructures del Cicle Integral de l’Aigua poden passar desapercebudes a simple vista, es tracta d’unes xarxes fonamentals per a la ciutadania”. En aquest sentit, Valía ha valorat “el treball silenciós, però clau, del Cicle Integral de l’Aigua per al bon funcionament de la ciutat”.

Valía ha especificat que aquesta connexió amb la conducció de la Torre “requereix l’adaptació de diferents diàmetres, ja que totes dues conduccions presenten grandàries diferents i el projecte en conjunt té una certa complexitat, tant per l’accés com per l’emplaçament en el qual han de treballar els equips amb maquinària pesant”.

En tot cas, la regidora ha insistit que “programar les obres amb antelació permet un marge de maniobra per a treballar amb diligència i, a la llarga, sempre suposa un estalvi, ja que rehabilitem el sistema perquè siga més robust i segur i, per tant, disminuïsquen les possibilitats de trencaments de manera que puguem continuar garantint el subministrament d’aigua potable de qualitat a tots els veïns i veïnes de València”.