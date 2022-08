Ferit greu un home després de ser banyegat en els bous al carrer de Moralet

Un home de 44 anys es troba ferit greu després de ser banyegat en la vesprada d’aquest dijous per una vaqueta en els festejos dels bous al carrer de Villanueva del Moralet, una partida de la ciutat d’Alacant.

L’home, que va ser traslladat a l’Hospital General d’Alacant després de ser agafat, cap a les 19.20 hores, va haver de ser operat per fractures en diverses costelles i també de la pelvis, segons ha avançat aquest divendres el diari Información i han confirmat a Efe la Guàrdia Civil i fonts coneixedores del cas.

Aquestes mateixes fonts han informat que, malgrat que els festejos es van suspendre momentàniament, a la tornada del sanitari que havia acompanyat l’home a l’hospital, els bous al carrer van continuar.

Aquest incident es va produir durant una jornada, la d’aquest dijous, en la qual una dona francesa de 73 anys va morir a Beniarbeig (també a la província d’Alacant) per aquest mateix accident, una mort que eleva a set les pèrdues causades pels bous al carrer de l’inici de l’any ençà.

Aquesta xifra iguala la de 2015, quan també van morir set persones, i que era, fins hui, l’any de més morts en els bous al carrer en els últims anys a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana ha convocat per a dilluns que ve, dia 29, i de manera extraordinària, la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (bous al carrer) per a “abordar la situació actual i proposar recomanacions a les comissions festeres per l’increment d’incidents aquest estiu”.