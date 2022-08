Hugo Duro, una lesió de dues setmanes amb molt de perill

El València trobarà molt a faltar Hugo Duro. El davanter pateix un impingement en la zona anterior del seu turmell dret que l’obligarà a estar dues setmanes apartat dels terrenys de joc. És baixa per al partit de dilluns contra l’Atlètic de Madrid i dubte per a la jornada següent contra el Getafe. Els metges no volen precipitar-se amb el seu procés de tornada perquè es tracta d’una lesió delicada que, en cas de passar per quiròfan, necessitaria un temps de recuperació de dos mesos. Un escenari al qual ningú vol arribar en el València.

Hugo va patir la lesió a San Mamés en un mal recolzament quan intentava salvar l’eixida de la pilota per línia de banda amb una taconada. El madrileny va ser atés pels metges i, encara que va intentar apurar les seues opcions de jugar amb un embenatge, va eixir del camp en llitera i va abandonar l’estadi ajudat per crosses. Dilluns es va sotmetre a unes primeres proves mèdiques que no van ser concloents, però que van confirmar una cosa molt important: no hi havia cap mena de trencament o fissura òssia. Els resultats de dimecres van ser definitius per a conéixer l’abast exacte de la lesió i els terminis exactes. El futbolista ja ha començat la seua recuperació al gimnàs de la ciutat esportiva de Paterna a les ordres del cap dels serveis mèdics del València.