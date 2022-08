El lloguer se situa en màxims a la Comunitat Valenciana

El mercat del lloguer està vivint un 2022 de pujades de preus que s’han accelerat a l’estiu. Així ho indica l’últim informe d’Idealista, plataforma de serveis immobiliaris, en l’última anàlisi sobre els preus màxims del lloguer.

La Comunitat Valenciana se situa com una de les regions que lideren aquest rànquing de preus màxims. Segons Idealista, València va arribar, el mes de juliol, als 9,98 euros per metre quadrat, el valor més alt fins hui. Les altres províncies de la Comunitat van arribar als 8,68 €/m² a Alacant, també en rècord, i als 6,72 €/m² a Castelló, que va arribar al seu màxim històric el mes d’abril amb 6,77 €/m².

Segons l’estudi, la renda mitjana a Espanya va ser d’11,3 euros/m² al mes al juliol, amb un increment del 5,6 % interanual, la qual cosa suposa la major pujada registrada de l’inici de l’any ençà i també la més destacada del període postcovid. En comparació amb juny, els preus van créixer un 0,7 %, mentre que, respecte a l’últim trimestre, van pujar un 3,8 % de mitjana en tot el país.

El preu del lloguer ha batut rècord en més de la meitat d’Espanya des de l’inici de l’any fins ara. En 12 capitals, com València, Alacant, Màlaga o Santander, les rendes han marcat màxims al juliol, mentre que, en altres 23, els arrendaments han arribat a aquesta cota al llarg del primer semestre.

Les dades de la plataforma immobiliària mostren que tan sols 15 capitals es troben encara per davall dels màxims que van marcar durant les crisis anteriors. A Oviedo i Ciudad Real, el pic del lloguer es manté en 2010, mentre que en les altres el rècord es va registrar entre 2021 i 2020.

Les capitals més cares i barates

Barcelona es manté més com la capital amb els lloguers més cars d’Espanya, en registrar un preu mitjà de 17,4 euros/m²/mes. A continuació hi ha Madrid (15,9), Sant Sebastià (15,5), Bilbao (12,6) i Palma (12,1). Zamora, per la seua banda, és la capital amb la renda més econòmica del mercat nacional, amb 5,7 euros/m²; seguida d’Orense i Ciudad Real amb 5,9 euros/m2 en tots dos casos.