Moren dos bous a Alcàsser a causa de les altes temperatures en els festejos

Els festejos taurins d’aquest estiu no només estan deixant una xifra rècord de persones ferides i mortes. També l’estrés que aquests festejos causa i les altes temperatures es cobren vides dels animals, com ha succeït aquesta setmana a Alcàsser, on van morir dos bous unes hores després de participar en una activitat.

Fonts municipals han explicat que el dimecres 24 d’agost, dos bous salvatges havien de participar en la desencaixonada de les 12 hores i, com és tradició, després ser embolats a la nit. L’activitat estava a càrrec de la Clavaria dels Sants de la Pedra 2023, que assumeix l’organització dels bous l’any anterior.

Testimonis presencials han indicat que els bous van ser utilitzats en el festeig del migdia, “en un moment en el qual la calor era extrema”, i, a més, “van estar massa temps tancats en els contenidors on els traslladen”. Altres fonts indiquen que “van agafar molta calor perquè estaven espantats i van tardar a entrar al rogle”. De fet, els animals no van poder ser embolats a la nit pel seu mal estat, i, una vegada fora del municipi, van morir.

Preguntada per aquest diari, l’alcaldessa, Eva Zamora, indica que enguany ja va plantejar als festers que en l’activitat de les 12 del migdia “s’ha de replantejar l’horari i traslladar-lo a la vesprada o a la nit perquè els bous no patisquen aquesta calor”, no només per les altes temperatures d’enguany, sinó en general. No obstant això, la mesura no va arribar a aplicar-se, encara que sí que s’havia suspés, unes setmanes abans, el tir i arrossegament, a causa de la calor. “És una de les mesures que hem d’aplicar per a la setmana taurina de l’any que ve”, conclou la mandatària.