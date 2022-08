Puig exigeix al Govern solucions “eficaces” per a la cogeneració

El preu del gas no sembla tocar sostre i aquesta setmana ha arribat als 300 euros per megavat hora. Una cosa que multiplica els costos de les indústries que necessiten aquesta font energètica, com la ceràmica de Castelló, i que, al seu torn, perjudica les 28 plantes de cogeneració elèctrica lligades a aquest sector. Mentre la cotització del gas segueix disparada, el Govern no actualitza les retribucions a les empreses, que han de parar, ja que no poden assumir més pèrdues. En canvi, les centrals de cicle combinat i de gas, més contaminants, reben més diners i produeixen l’electricitat que la cogeneració es queda sense aportar, un panorama que el sector considera una discriminació.

La patronal del taulell (Ascer), l’associació de cogeneradores (Acogen), càrrecs socialistes del clúster ceràmic i el president de Pamesa, Fernando Roig, ja han manifestat la necessitat de posar remei a aquesta situació. Una postura a la qual se suma el president de la Generalitat, Ximo Puig, que dimarts passat va remetre una carta a la ministra de Transició Ecològica del Govern, Teresa Ribera, amb la finalitat de reclamar solucions per a “evitar el tancament de processos productius vinculats a la cogeneració, fins i tot activitats de serveis, en el curtíssim termini, segons ens han traslladat fonts solvents del sector”. La comunicació del cap del Consell, a la qual ha tingut accés aquest diari, exposa que la cogeneració ceràmica “està suportant un règim retributiu específic insuficient, que s’ha agreujat amb la volatilitat dels preus de l’electricitat i l’ascens del preu del gas natural”, una cosa que “aboca al tancament temporal de les centrals de cogeneració radicades a la Comunitat”, detalla Puig, que destaca que el tancament de la cogeneració “amenaça la viabilitat de l’activitat empresarial a la qual serveix”. Amb l’objectiu de pal·liar els problemes pels quals passen els empresaris afectats, Puig sol·licita a Teresa Ribera —responsable de coordinar la política energètica del Govern— “que adoptes o proposes al Consell de Ministres, via reial decret llei, mesures urgents i eficaces” per a evitar el tancament massiu i el corresponent impacte que això tindria en l’activitat industrial.