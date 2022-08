Silenci en record de les víctimes de la solsida d’apartaments a Peníscola

El 25 d’agost de 2021 es va produir la solsida d’un edifici de 20 habitatges en la zona sud de Peníscola que es va cobrar la vida de dues persones, un xiquet de 14 anys i una dona de 54, als quals no els va donar temps a abandonar el seu habitatge, en el qual residien tot l’any. En homenatge a ells, la comunitat de veïns es va reunir ahir enfront de la porta de l’ajuntament en un acte memorial. En el minut de silenci va participar l’alcalde de la localitat, Andrés Martínez, al costat de l’equip de govern, forces de seguretat, personal de l’Administració local i propietaris dels habitatges afectats.

Martínez va mostrar tot el seu suport a la comunitat del residencial Patios, situat en la zona de Font Nova, que van perdre els seus immobles un any abans.

Un matrimoni que va assistir al memorial, propietari d’un dels apartaments, va narrar ahir com van viure aquell dur moment. “Vam eixir de casa amb les nostres netes 5 minuts abans que passara i quan estàvem a uns metres de l’edifici vam veure com queia la primera part, on vivíem nosaltres”, detallaven afligits. El matrimoni vivia en la mateixa escala que Bienvenido Cives, l’home que va perdre la seua parella i al seu fill entre els enderrocs.

Cap afectat va voler pronunciar-se sobre en quin moment està la tramitació d’indemnitzacions amb les asseguradores. En el seu lloc, l’administradora de la finca va assegurar que “hi ha un procediment judicial en marxa i estem a l’espera de la resolució”.

L’Ajuntament de Peníscola ha col·laborat, des del primer moment, amb la causa. “Amb aquest acte recordem el dolor i l’angoixa que vam viure aquells dies acompanyant totes les persones afectades”, va subratllar l’alcalde. “L’arquitecte municipal ha estat treballant en el tema, mantenint el contacte amb Generalitat i els jutjats i, fins i tot, s’ha sol·licitat un informe per a conéixer-ne els detalls”, va dir. En el perímetre de la parcel·la continua havent-hi pisos en peus als quals no poden entrar fins que ho dicte el peritatge.