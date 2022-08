Compromís confia que la justícia accelere els terminis per a demostrar la “cacera política contra Oltra”

Les paraules de la menor tutelada que va patir abusos d’un educador del centre han tornat a avivar les flames en la defensa de Compromís cap a qui, fins a juny, era la seua màxima representant institucional, Mónica Oltra, i que va dimitir després de la imputació en el cas. “Sent que m’han utilitzat i després m’han deixat tirada”, han sigut les declaracions publicades per Levante-EMV aquest cap de setmana i que han retornat a l’arena política un procés que havia pres camí en els tribunals.

Les principals veus de la coalició han eixit ja a mostrar el seu suport a l’exvicepresidenta i a insistir en allò que des d’un principi van qualificar de “cacera política de l’extrema dreta contra Oltra”. “La veritat es va col·locant en el seu lloc”, ha indicat la síndica de la formació a les Corts, Papi Robles, que ha assegurat que les declaracions de la menor “ens donen la raó en el fet que hi ha una connexió directa amb l’extrema dreta” per a forçar la dimissió d’Oltra.

Robles ha expressat, però, que han aconseguit “el primer pas”, que l’exvicepresidenta deixara el seu càrrec en la Generalitat, però que no han pogut sentenciar el seu retorn. En aquest sentit, ha reclamat que la justícia “accelere els passos” perquè es puga demostrar com més prompte millor que això “ha sigut una campanya d’assetjament i cacera política”. Una sentència exculpatòria permetria a l’exvicepresidenta tornar a ser la candidata de la coalició, amb la força electoral que això implica.

Oltra encara no ha declarat davant del jutjat, ja que, malgrat que la seua primera citació estava prevista per al 6 de juliol en el TSJ, la seua renúncia a l’escó va retornar la investigació al Jutjat d’Instrucció núm. 15. Que el procés judicial es tanque abans que la coalició tanque les llistes no serà una tasca senzilla, però en les declaracions dels referents de Compromís després de les paraules de la menor hi ha indicis d’esperança.

“Hi ha persones que han utilitzat això políticament i que a les seues cases no han d’estar dormint tranquil·les”, ha afegit Robles, que ha lamentat “veure que persones d’extrema dreta s’han aprofitat d’una situació” com la que ha viscut la menor. “Dos mesos després d’aconseguir la dimissió d’Oltra l’han deixada tirada”, ha remarcat la portaveu parlamentària.

Robles no ha sigut l’única que s’ha manifestat sobre aquest tema. La successora d’Oltra en la Generalitat, Aitana Mas, ha exposat en les seues xarxes socials, després de conéixer la notícia, que el cas de Mónica Oltra “és significatiu perquè ens ensenya com el poder utilitza el lawfare i eines que res tenen a veure amb la política per a eliminar aquells que sí que fan política valenta”. “És una qüestió democràtica, sempre amb tu, Mónica”, ha afegit la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives.

Les declaracions de la menor publicades per aquest periòdic no són les úniques que han acusat persones vinculades a l’extrema dreta, com Cristina Seguí, d’aprofitar-se de la situació de la jove.

La cosina de la víctima atribueix a l’extrema dreta que, mentre necessitava la xica com a arma llancívola contra Oltra, “la van ajudar” i li van prometre treball i casa a Madrid, però que una vegada han aconseguit el seu propòsit, que no era un altre que el cap de la vicepresidenta del Consell, s’han desentés de la jove, que ha hagut de dormir en una nau abandonada amb els seus dos fills. “Cal ser molt mala persona per a aprofitar-se d’una xiqueta de la qual han abusat”, sosté Paloma.