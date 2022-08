Sagunt continua amb la campanya de desratització i desinsectació

El Departament de Sanitat de l’Ajuntament de Sagunt, mitjançant l’empresa que té contractada (Lokímica), continua amb la campanya de desratització i desinsectació per a reduir els nivells poblacionals de rosegadors i panderoles en el clavegueram.

Els treballs ja van finalitzar en el nucli de Sagunt la setmana passada, així com al Port de Sagunt i en la zona internuclis en setmanes anteriors, i aquesta setmana s’inicien en la zona d’Almardà, uns treballs que s’estendran fins al 16 de setembre.

Des del Departament de Sanitat recomanen que, complementàriament a les actuacions que es realitzen en la via pública, els ciutadans i ciutadanes duguen a terme aquests tractaments en les propietats particulars per a atallar els problemes ocasionats per aquestes plagues, particularment en les plantes baixes, garatges, baixos comercials o habitatges que disposen de registre sanitari interior.