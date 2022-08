Els productors d’ametles d’Utiel-Requena perden el 80 % de la collita pel gel i el graníssol

Primer va ser el gel i ara el graníssol. La qüestió és que les inclemències de l’oratge han provocat que els productors d’ametla de la comarca d’Utiel-Requena hagen perdut el 80 % de la collita prevista per a enguany, segons ha assegurat a aquest diari el sotssecretari general de la Unió de Llauradors, Luis Javier Navarro. El dirigent agrari assegura que les gelades del passat hivern ja van provocar la pèrdua del 70 % de la collita. Del 30 % que quedava en els arbres, entre un 30 % i un 40 % s’ha perdut a conseqüència del graníssol i el vent que ha fet en aquests dies de finals d’agost. Per tant, el balanç, ara com ara, és que queda un 80 % menys de producció.

Luis Javier Navarro estima que les pèrdues que el mal oratge ha provocat en el sector se situen entre els 11 i els 12 milions d’euros, encara que no descarta que aquesta xifra augmente si aquesta setmana tornen les pluges i el vent. El dirigent de la Unió de Llauradors considera que, en aquests moments, atés el volum d’ametles que queda en els arbres, “la recol·lecció serà més cara del que s’obtinga per la venda de la collita”. La fase de recol·lectar els fruits hauria d’haver començat ja, però s’està retardant perquè aquest procés està mecanitzat i no es pot entrar en els camps fins que se sequen les zones entollades per l’aigua.